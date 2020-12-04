Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT-технологий

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В России увеличилось число преступлений с использованием IT-технологий. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе конференции «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

По его словам, за 2019 год рост общей преступности составил 1,1 процента. В этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме, искусственного интеллекта, элементов информационных технологий число преступлений в этой сфере увеличилось на 75,1 процента.

— Это проблема, это вызов, мы должны действовать сообща, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент России рассказал, что в ближайшее время в стране планируется создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий. По словам Путина, на создание подобных исследовательских центров будет выделено шесть миллиардов рублей до 2024 года.

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