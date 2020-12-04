Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Искусственный интеллект (ИИ) никогда не заменит человека. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

—Искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные средства технические, но человек должен в конечном счете контролировать эти машины, — цитирует российского лидера RT.

Путин отметил, что искусственный интеллект становится верным помощником. Он открывает новые горизонты для реализации задач, которые стоят перед человечеством.

Ранее президент России заявил, что в ближайшие десять лет в стране должна быть проведена цифровая трансформация. Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ.

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