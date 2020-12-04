Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

Кирилл Николаев

Технологии

Искусственный интеллект (ИИ) никогда не заменит человека. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

—Искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные средства технические, но человек должен в конечном счете контролировать эти машины, — цитирует российского лидера RT.

Путин отметил, что искусственный интеллект становится верным помощником. Он открывает новые горизонты для реализации задач, которые стоят перед человечеством.

Ранее президент России заявил, что в ближайшие десять лет в стране должна быть проведена цифровая трансформация. Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ.

Читайте также: Путин назвал две главные угрозы в интернете

искусственный интеллектВладимир Путинтехнологии
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Я подарю тебе Марсель

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте