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Путин поручил подготовиться к цифровой трансформации всей России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поручил подготовиться к цифровой трансформации всей России

Ростислав Зубков

Технологии

В ближайшие десять лет в России должна быть проведена цифровая трансформация, заявил президент Владимир Путин в пятницу, 4 декабря, на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

— В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных, — приводит ТАСС слова главы государства.

Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ. Также лидер РФ поручил в начале следующего года внести инициативу о доступе разработчиков искусственного интеллекта к государственным большим данным.

Путин обратил внимание на то, что масштабная цифровая трансформация затронет каждого россиянина и все уровни власти. На проект выделят миллиарды рублей.

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