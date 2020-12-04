Путин назвал две главные угрозы в интернете

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

У интернета много плюсов, но есть и минусы, которые следовало бы купировать. Такое мнение президент России Владимир Путин выразил в пятницу, 4 декабря, на встрече с участниками молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме».

По словам российского лидера, на сегодняшний день невозможно представить общество и развитие государства без Сети.

— Но есть и угрозы. Надо их купировать, надо заранее думать, общество должно ограждать себя от этих угроз, — цитирует ТАСС политика.

Он уточнил, что под угрозами в первую очередь нужно понимать «анархию и полную анонимность».

Вместе с тем Путин подчеркнул, что считает необходимым вводить только минимальные ограничения в интернет-пространстве и только в целях защиты общества.

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