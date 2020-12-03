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Цифровые проекты Москвы для борьбы с COVID-19 получили премию Рунета
Фото: freepik.com

Цифровые проекты Москвы для борьбы с COVID-19 получили премию Рунета

Кирилл Николаев

Город

Комплекс цифровых решений Москвы, направленных на борьбу с пандемией, получил премию Рунета в номинации «Технологии vs коронавирус». Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В номинации «Экономика и бизнес» также победил проект Московского инновационного кластера. Одним из лауреатов в номинации «Государство и общество» стал фронт-офис, в котором можно ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий от столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

За последние годы в Москве сформировалась эффективно функционирующая цифровая инфраструктура. Весной 2020 года на ее базе были развернуты технические решения, которые помогают городу бороться с распространением коронавирусной инфекции.

В период пандемии официальный сайт Мэра Москвы стал главным инструментом взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городом. На данной платформе жителям столицы доступно более 370 онлайн-услуг и сервисов. Горожане имеют возможность передавать показания счетчиков и оплачивать услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь, автомобильные штрафы, а также записываться на прием ко врачу.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета. Награда вручается за выдающиеся заслуги компаний-лидеров. В 2020 году поступило 1170 заявок на участие в 14 номинациях.

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