Путин рассказал о планах создания крупных исследовательских центров в области IT

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В ближайшее время в России планируется создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе конференции «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

По его словам, на создание подобных исследовательских центров до 2024 года будет выделено шесть миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие десять лет в стране должна быть проведена цифровая трансформация. Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ.

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