Приложение для вопросов Путину на пресс-конференции заработало в тестовом режиме

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, пока работает в тестовом режиме. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это тест. Заработает в это воскресенье, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Она пройдет по видеосвязи с элементами прямой линии. Волонтеры будут обрабатывать вопросы, которые россияне хотят прислать президенту, с помощью приложения «Москва — Путину». Его можно будет скачать с 6 декабря. Граждане могут задать вопрос в традиционной форме, также есть возможность записи видео. В приложении пользователям будет доступна трансляция конференции.

Читайте также: Путин отметил рост экономической активности россиян