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Итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-режиме 17 декабря
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-режиме 17 декабря

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что 29 ноября в 12:00 будет открыта аккредитация журналистов на мероприятие.

Конференция пройдет в онлайн-режиме из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огареве, а представители СМИ соберутся в зале Центра международной торговли.

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