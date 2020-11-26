Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить совершенствование нормативного регулирования работы в дистанционном режиме. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
Уточняется, что срок выполнения поручения — до 15 декабря 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
— Правительству РФ ... обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования, — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года.
Читайте также: Путин сообщил о стабилизации ситуации в Карабахе