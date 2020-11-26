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Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить совершенствование нормативного регулирования работы в дистанционном режиме. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.

Уточняется, что срок выполнения поручения — до 15 декабря 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Правительству РФ ... обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования, — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года.

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