Путин сообщил о стабилизации ситуации в Карабахе

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Ситуация в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 24 ноября, на церемонии вручения верительных грамот.

По словам главы государства, на данный момент миротворцы России контролируют соблюдение режима прекращения огня, обеспечивают безопасность мирных жителей, следят за возвращением беженцев, передает РИА Новости.

— Обстановка в целом стабилизировалась, — заявил Владимир Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В Степанакерт 20 ноября были направлены первые конвои с гуманитарной помощью, 21 ноября первая колонна прибыла на место. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.

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