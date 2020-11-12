Конфликт в Нагорном Карабахе: ключевые события и мирное соглашение

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

«Вечерняя Москва» собрала актуальную информацию по ситуации с конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Предыстория

Данный регион занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным Карабахом составляет географическую область Карабах.

Большую его часть контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская республика, провозглашенная в 1991 году. При этом, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабах находится на его территории. В 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

Эскалация конфликта

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении заявили, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

На протяжении октября противоборствующие стороны трижды договаривались о перемирии. Однако данные соглашения почти сразу после объявления разрывались и замещались взаимными обвинениями.

Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Мирное соглашение и ввод миротворцев

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Политик отметил, что данное решение было очень трудным для него. По его словам, данное соглашение не является победой, но и поражением тоже.

В свою очередь 11 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна одержала «в этой войне блестящую победу». Алиев также отметил, что земли республики были «освобождены от оккупации».

Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны, для контроля за ситуацией в Карабахе в регион будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать режим прекращения огня и военных действий. Он также отметил, что миротворцы вооружены в соответствии с договоренностью, которая была достигнута. Помимо этого, пресс-секретарь добавил, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через центр, который находится на территории Азербайджана.

Реакция общества на мирное соглашение

Общественность в Армении негативно отреагировала на достигнутое соглашение по Карабаху. В день объявления о соглашении протестующие граждане ворвались в здание правительства Армении. Позже появились сообщения о том, что участники акции избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна в Ереване.

Фото: youtube.com

Протесты в Ереване продолжились 11 ноября. Представители оппозиции потребовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако заседание совета парламента Армении, который должен решить вопрос о повестке возможного внеочередного заседания Национального собрания темы об отставке премьера страны, не состоялось из-за отсутствия кворума. В Специальной следственной службе Армении позже сообщили, что в связи с акцией протеста армянской оппозиции было возбуждено уголовное дело.

12 ноября протесты возобновились в Ереване. Участники акций все так же требуют отставки Пашиняна. Как заявил представитель одной из оппозиционных партий Ара Папян, «Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке».

«Вечерняя Москва» продолжает следить за событиями в Нагорном Карабахе и реакцией общественности на происходящее в данном регионе.

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