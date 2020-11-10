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Пашинян заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Никол Пашинян сообщил о подписании соответствующего документа / Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пашинян заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Юлия Курганова

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами Азербайджана и РФ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что это было очень тяжелым решением для него.

— Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 1:00, — написал он.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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