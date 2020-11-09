СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху

Фото: kremlin. ru / Официальный сайт президента России

Анкара предложила Москве создать совместную рабочую группу для решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

По данным канала, соответствующее предложение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину во время их телефонного разговора 7 ноября.

Утверждается, что работа в этом формате может начаться уже в ближайшие дни. В результате может появиться альтернативная площадка для переговоров вне Минской группы ОБСЕ.

Источники телеканала также допускают, что Баку «после победы в Шуше» остановит продвижение и начнет переговоры. В свою очередь Ереван «будет постепенно освобождать семь районов». На данный момент эти сведения не имеют официального подтверждения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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