Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия сразу после его объявления

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Через несколько минут после объявления нового перемирия между Арменией и Азербайджаном в Баку заявили о нарушении договоренностей.

— Несмотря на объявление c 26 октября 08:00 часов (07:00 по Москве, — прим. «ВМ») нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность, — приводит РИА Новости заявление пресс-служб азербайджанского Министерства обороны.

Баку обвинил Ереван в игнорировании соглашений о прекращении огня буквально через несколько минут после того, как договор вступил в силу. Вместе с тем власти Азербайджана утверждают, что со своей стороны по-прежнему полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности Еревана соблюдать перемирие, согласованное 25 октября при посредничестве Соединенных Штатов. Договоренности в том числе были размещены на сайте американского Госдепа.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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