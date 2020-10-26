Лидер Нагорного Карабаха подтвердил готовность к перемирию

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Глава непризнанного государства Нагорно-Карабахская Республика Араик Арутюнян заявил, что готов выполнить условия очередного мирного соглашения с участием Армении и Азербайджана.

О готовности Нагорного Карабаха к соблюдению режима прекращения огня с 26 октября говорится в заявлении лидера непризнанного государства. Арутюнян поприветствовал достижение соглашения при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Лидер Нагорного Карабаха подчеркнул, что обязательства по прекращению огня были согласованы 10 и 17 октября по инициативе президентов Российской Федерации и Франции, сообщает РИА Новости.

— Приветствую достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность, подтверждающую обязательства сторон по исполнению гуманитарного прекращения огня, которое было согласовано 10 и 17 октября по инициативе президентов Российской Федерации и Французской Республики, — заявил Арутюнян.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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