Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня в Нагорном Карабахе

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В ходе переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана, прошедших в Москве, была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Переговоры в закрытом формате продолжались около десяти часов. Участие в них приняли министры иностранных дел России Сергей Лавров, Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Джейхун Байрамов.

В итоге участники договорились перейти к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования в Нагорном Карабахе. При этом огонь в регионе будет прекращен 10 октября в полдень, конкретные параметры подлежат отдельному согласованию.

Кроме того, достигнуто соглашение по обмену пленными и убитыми, как только начнет действовать режим прекращения огня.

По результатам переговоров стороны подписали соответствующий итоговый документ, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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