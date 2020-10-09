В Минобороны Армении прокомментировали трехстороннюю встречу в Москве по Карабаху

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана не повлияла на интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель армянского Министерства обороны Ацрун Ованнисян в пятницу, 9 октября.

— Сегодня я был Арцахе (самоназвание Карабаха — прим. «ВМ»), никаких изменений на фронте нет, — пояснил Ованнисян.

Он добавил, что во время проведения переговоров боевые действия «продолжались все так же по всем фронтам», передает РИА Новости.

Напомним, переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе начались в Москве в 16:30 по московскому времени. Консультации до сих пор продолжаются в закрытом для прессы формате.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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