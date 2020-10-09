Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Алиев заявил о «последнем шансе» Еревана вывести войска из Карабаха
Ильхам Алиев / Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Алиев заявил о «последнем шансе» Еревана вывести войска из Карабаха

Евгения Звощик

В мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает «последний шанс» Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения к народу в пятницу, 9 октября.

— Мы неоднократно говорили, что их (Армении — прим. «ВМ») путь спасения — вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Он отметил, что новой линии соприкосновения в Карабахе не будет, а также выразил несогласие с тезисом о том, что карабахский конфликт не имеет военного решения.

Алиев добавил, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве внесет ясность во многие вопросы, передает ТАСС.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Читайте также: ООН назвала число погибших мирных жителей в результате эскалации в Карабахе

Ильхам АлиевАрменияНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте