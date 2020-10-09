Алиев заявил о «последнем шансе» Еревана вывести войска из Карабаха

Ильхам Алиев / Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает «последний шанс» Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения к народу в пятницу, 9 октября.

— Мы неоднократно говорили, что их (Армении — прим. «ВМ») путь спасения — вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Он отметил, что новой линии соприкосновения в Карабахе не будет, а также выразил несогласие с тезисом о том, что карабахский конфликт не имеет военного решения.

Алиев добавил, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве внесет ясность во многие вопросы, передает ТАСС.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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