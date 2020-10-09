ООН назвала число погибших мирных жителей в результате эскалации в Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Не менее 53 мирных жителей, в том числе дети, погибли в результате эскалации в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Об этом сообщили в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу, 9 октября.

Согласно полученной из различных источников информации, большое количество зданий — дома, школы и другие гражданские объекты — было разрушено. При этом подавляющее большинство из них находились в Карабахе.

— Глубокую тревогу вызывает тот факт, что в последние дни мы стали свидетелями того, как населенные пункты, как сообщается, становятся мишенью и подвергаются обстрелу из тяжелого вооружения в зоне конфликта и вокруг нее, — заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она также призвала все государства сделать все, что в их силах, для обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права на данной территории. Кроме того, Бачелет обратила внимание на вызывающие тревогу сообщения о том, что в районе конфликта были использованы кассетные боеприпасы, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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