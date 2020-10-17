Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с 00:00 воскресенья, 18 октября. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в армянском Министерстве иностранных дел.

— Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября, — отметили на официальном сайте ведомства.

Данный факт подтвердила азербайджанская сторона. Также согласие на соблюдение условий перемирия выразила непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Как уточняется, при принятии решения страны руководствовались заявлением президентов России, США и Франции, сделанным 1 октября 2020 года, о необходимости прекращения военный действий в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе