Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: mid.ru / МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Лавров подчеркнул необходимость следовать заявлению президентов России, Франции и США, сделанному 1 октября 2020 года, о прекращении военных действий.

— В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября 2020 года, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях, — отмечается на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, министры подтвердили, что важно начать переговоры, целью которых является мирное урегулирование конфликта. Посредниками должны выступить сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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