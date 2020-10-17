Появилось видео удара Азербайджана по армянскому С-300

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Азербайджанское министерство обороны показало кадры нанесения удара по позиции зенитно-ракетного комплекса Армении С-300. Видео опубликовал портал «Вести».

В ведомстве подчеркнули, что обстрел привел к ликвидации комплекса, момент снял беспилотный летательный аппарат.

Ранее Баку обвинил Ереван в ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. По информации МЧС Азербайджана, после нападений из-под завалов достали тела 13 погибших. Еще 52 человека пострадали. При этом Минобороны Армении опровергает данные утверждения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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