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Азербайджан обвинил Армению в гибели еще шестерых мирных жителей
Фото: mod.gov.az / Министерство Обороны Азербайджана

Азербайджан обвинил Армению в гибели еще шестерых мирных жителей

Татьяна Плотникова

В мире

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о ликвидации в своем воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов, якобы принадлежавших Баку.

В азербайджанском военном ведомстве заявили, что сообщения Армении об уничтожении двух дронов являются ложью и не имеют под собой никаких оснований, сообщает ТАСС.

При этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил в своем Twitter, что число жертв обстрела города Гянджи выросло до шести человек, в том числе двое детей, ранены 35 человек. Азербайджанские власти утверждают, что баллистические ракеты были выпущены с территории Армении, хотя Гянджа располагается далеко от зоны боевых действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Армения объявила о ликвидации азербайджанских дронов в своем пространстве

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