Армения объявила о ликвидации азербайджанских дронов в своем пространстве

Фото: mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что в воздушном пространстве государства были обнаружены беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Азербайджану.

Как указала Степанян, в связи с этим предпринимаются «соответствующие меры»: два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны.

В Азербайджане тем временем обвинили Армению в ракетном обстреле населенных пунктов Гянджа и Мингечевир. Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что армянская сторона устроила ракетный обстрел. Сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали.

Министерство обороны Армении отрицает данные обвинения, утверждая, что огонь в направлении Азербайджана не открывали.

В Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле села Шош и сообщили о ранении троих мирных жителей, а также значительном материальном ущербе. Кроме того, в заявлении информационного центра непризнанного государства говорится об обстреле вечером 16 октября городов Степанакерт и Мартакерт, сообщает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Армения озвучила подход для решения карабахского конфликта