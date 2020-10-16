Армения озвучила подход для решения карабахского конфликта

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Урегулировать вопрос в Нагорном Карабахе можно с помощью принципа «Отделение во имя спасения». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 16 октября.

По его словам, весь потенциал армянского народа должен быть направлен на решение возникшей проблемы.

— Принцип «Отделение во имя спасения», который является современным проявлением принципа самоопределения народов, позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он также выразил уверенность в том, что правовая возможность для этого уже есть, так как Азербайджан и Турция, по словам Пашиняна, вовлекают в конфликт террористов-наемников.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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