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Азербайджан внес депутата Госдумы Милонова в черный список за поездку в Карабах
Фото: Официальная страница Виталия Милонова в Facebook

Азербайджан внес депутата Госдумы Милонова в черный список за поездку в Карабах

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Азербайджан включил депутата Государственной думы Виталия Милонова в черный список за посещение территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана в пятницу, 16 октября.

Там заявили, что осуждают «незаконный визит Виталия Милонова...в оккупированный Нагорнокарабахский регион Азербайджанской Республики».

— Этот незаконный визит, который состоялся в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Поступок Милонова назвали безответственным шагом, который не соответствует позиции РФ «в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики». Черный список подразумевает запрет на въезд в Азербайджан.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Лавров призвал ввести миротворцев для сохранения спокойствия в Карабахе

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