Лавров призвал ввести миротворцев для сохранения спокойствия в Карабахе

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В Нагорном Карабахе должны быть размещены миротворцы, которые смогут контролировать выполнение режима прекращения огня. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью российским журналистам, передает РИА Новости.

По мнению главы МИД РФ, с учетом текущей обстановки в данном регионе политическое урегулирование ситуации все еще возможно.

— Предложения, которые сопредседатели (Минской группы ОБСЕ — прим. «ВМ») прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров, — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что речь идет о постепенном освобождении районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности региона и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус территории.

Также министр выразил уверенность в том, что в регионе должны находиться российские наблюдатели. Однако этот вопрос будут решать непосредственные участники конфликта.

Среди прочего Лавров заявил, что считает, что противоборствующим сторонам необходимо срочно проводить контакты по линии военных.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с руководителями оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым, в ходе которых он призвал к выполнению соглашений о прекращении огня.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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