Шойгу призвал Баку и Ереван к выполнению соглашений о прекращении огня

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с руководителями оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. О содержании встречи рассказали в Минобороны РФ.

По информации пресс-службы военного ведомства, Шойгу призвал своих коллег в полном объеме выполнять обязательства по прекращению огня, которые были достигнуты в Москве 10 октября. Заявление Минобороны РФ приводит РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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