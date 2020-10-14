СМИ: Сотни связанных с Турцией боевиков отправились из Сирии в Карабах

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Из Сирии в район конфликта в Нагорном Карабахе были переброшены сотни боевиков, имеющих связи с Турцией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, «сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией» и «еще сотни» готовятся к отправке в зону противостояния. Эти сведения подтверждены двумя источниками газеты в Сирии.

Согласно информации собеседников WSJ, еще в июле среди сирийских мятежников начали распространяться слухи о том, что Анкара якобы вербует бойцов для участия в боестолкновениях. Отправка вооруженных людей из Сирии в Нагорный Карабах началась с середины сентября, причем перебрасывались формирования до 100 человек за раз. Как утверждает один из источников американской газеты, сотни солдат действительно были перемещены в зону боевых действий, но «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенностью боев».

В материале издания также приводятся слова одного из сирийских мятежников. Он рассказал, что завербованные боевики получали до двух тысяч долларов в месяц за свои услуги.

Другой источник WSJ указал на царящее среди сирийцев отчаяние — они быстро теряют людей, а «около 200 уже попросили вернуть их обратно».

Помимо этого, газета утверждает, что Турция организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила властям страны ударные беспилотники. В свою очередь Анкара отвергает все обвинения, Баку также заверяет, что не берет на службу иностранных наемников.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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