Ереван заявил о проведении одного из «самых тяжелых боев» в Карабахе

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Бои на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были одними из самых тяжелых с начала эскалации. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.

— На северном направлении шли очень тяжелые бои. Возможно, одни из самых тяжелых боев этой войны, — написал он.

Ованнисян добавил, что азербайджанские войска перешли в наступление на этом направлении, однако оно было остановлено.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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