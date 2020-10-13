Число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе достигло 31

Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

В ходе вооруженного конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли 31 мирный житель, рассказал местный омбудсмен Артак Бегларян.

Как уточнил Бегларян в своем Twitter, за день трое раненых умерли в больнице, еще о трех случаях гибели гражданских лиц сообщили в аппарат омбудсмена. Списки погибших будут опубликованы позднее.

On the recent days 3 wounded civilians have died at hospital. Also my staff today was informed on 3 new unreported civilian deaths who were killed by #Azerbaijan.

So, the overall civilian casualties is now at least 31 in #Artsakh/#Karabakh, we'll publish the updated names later. — Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 12, 2020

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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