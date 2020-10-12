Армения обвинила Азербайджан в задействовании боевиков в Нагорном Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Сведения об участии террористов в нагорно-карабахском конфликте получили в Армении. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в Следственном комитете (СК) страны.

— Предварительным следствием получены сведения о том, что военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая нормы декларации Генассамблеи ООН «О мерах по ликвидации международного терроризма», с целью дестабилизации внутренней ситуации в Республике Арцах (самоназвание Карабаха — прим. «ВМ») задействовало в вооруженном конфликте группировки международных террористов, — приводит сообщение РИА Новости.

Как уточняется, этой информации дадут правовую оценку, по данному факту проведут расследование. В СК добавили, что указанные действия нарушают нормы международного права и ряда международных договоров и содержат признаки развязывания агрессивной войны.

Армения обвинила Азербайджан в игнорировании положений конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и применении в зоне военных действий тяжелых вооружений против мирного населения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

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