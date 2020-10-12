Матвиенко призвала решать конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

В Совете Федерации РФ призвали глав парламентов Армении и Азербайджана соблюдать договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 12 октября, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Как уточняется, были проведены телефонные разговоры между сторонами.

— Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России, о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, — отмечается на официальном сайте Совета Федерации.

По словам Матвиенко, сторонам следует немедленно прекратить ведение боевых действий, конфликт необходимо решать дипломатическим путем. Посредниками выступят сопредседатели Минской группы ОБСЕ, говорится на официальном сайте Совфеда.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

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