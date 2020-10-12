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МИД Армении: Военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

МИД Армении: Военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех

Кирилл Николаев

В мире

В настоящее время не существует альтернативы политическому урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, стороны должны добиться мирного урегулирования конфликта в регионе.

— Это очень важно. Военное решение не имеет будущего, это катастрофа для всех, — цитирует Мнацаканяна РИА Новости.

Он добавил, что альтернатива мирному урегулированию неприемлема. Иные решения будут означать дестабилизацию всего региона.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, которая должна была вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Турция поддержала договоренности России, Армении и Азербайджана по Карабаху

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