Турция поддержала договоренности России, Армении и Азербайджана по Карабаху

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Турция поддержала договоренности России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он рассказал, что связывался с главой МИД Турции Мевлютом Чавошоглу. Лавров заявил ему о том, что российская сторона рассчитывает на поддержку общих усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

— В воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, которая должна была вступить в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

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