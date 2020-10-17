Число погибших увеличилось до 13 человек после ракетного обстрела Гянджи

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После ракетного обстрела азербайджанского Гянджи из-под завалов извлекли 13 тел погибших. Об этом МЧС страны сообщило в субботу, 17 октября.

— Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек, — заявили РИА Новости в ведомстве.

Экстренные службы добавили, что еще 52 человек получили ранения.

Ранее Баку заявил, что Ереван произвел ракетные обстрелы Гянджи и Мингечевира. В Минобороны Армении опровергли эти данные.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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