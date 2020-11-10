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Протестующие граждане ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях о прекращении карабахской войны. Об этом сообщает во вторник, 10 ноября, РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Люди, вышедшие на улицы, в Ереване скандируют, что направляются к правительственному особняку премьера страны. Часть из них осталась перед зданием правительства.

Протестующие бьют стекла на первом этаже и сорвали вывеску. Также на площади перед правительством слышны звуки, которые похожи на выстрелы.

Видео: Telegram-канал RT

Ранее Пашинян заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Он сообщил о подписании заявления с президентами Азербайджана и РФ о прекращении военных действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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