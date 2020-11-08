Премьер Армении отметил плюсы размещения российских миротворцев в Карабахе

Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Глава правительства Армении Никол Пашинян положительно оценил возможность размещения российского миротворческого контингента в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

По мнению Пашиняна, данный вариант может оказаться наиболее результативным по ряду причин.

— Это практично, так как Россия присутствует в регионе, знает его и может оперативно реагировать на ситуацию. Могу сказать также, что важен вопрос коммуникаций и языка, — отметил премьер-министр Армении.

Комментируя возможность допуска турецких миротворцев в Карабах, Пашинян заявил, что трудно ждать миротворчества от страны, которая завозит в регион террористов и наемников.

Пашинян подчеркнул, что российская сторона выполняет в отношении Армении все союзнические обязательства — Ереван получает всю поддержку от Москвы, на которую рассчитывает. Однако Россия обязана соблюдать нейтралитет в ситуации с Нагорным Карабахом как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

— Помимо этого, у России хорошие отношения и с Азербайджаном. Это не очень простая ситуация, но мы довольны качеством выполнения обязательств России перед Арменией, — цитирует Пашиняна официальный сайт армянского премьера.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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