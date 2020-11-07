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Власти Армении обвинили армию Азербайджана в многочисленных атаках
Фото: mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Власти Армении обвинили армию Азербайджана в многочисленных атаках

Татьяна Плотникова

В мире

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы осуществили целый ряд атак в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению Ованнисяна, тяжелые бои идут на подступах к городу Шуши, армия Азербайджана привлекла к штурму новые силы. Сообщается также об атаках в районе Лачина, однако там военным Армении удалось укрепить позиции, сообщает ТАСС.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «говорить о переговорах в условиях войны нормально, но нереалистично». Комментируя возможности мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, Пашинян отметил, что «условия переговоров были обсуждены и согласованы в Московском заявлении от 10 октября».

— То есть уже не нужно выдвигать никаких условий. Условия там уже прописаны, и мы сочли их приемлемыми, — отметил глава правительства Армении в интервью телеканалу ARD, текст которого приводится на официальном сайте кабинета министров Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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