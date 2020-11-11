Одни из лучших в мире. Как российские миротворцы положат конец войне за Карабах

Фото: Минобороны России / Максим Хусаинов

Российские миротворцы прибывают в Армению, чтобы далее отправиться в регион, который до некоторых пор был одной из самых горячих точек в мире, — Нагорный Карабах. О том, почему именно русский бравый солдат положит конец войне между Ереваном и Баку за спорную территорию, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, миротворческий контингент какой бы то ни было страны предназначен зафиксировать прекращение боевых действий. Мир гораздо проще поддерживать, когда для этого есть необходимые люди, которые способны дать определенные гарантии гражданским. Последние, как отмечает собеседник «ВМ», сейчас находятся в страхе перед вооруженными силами.

— Речь идет, в частности, о карабахском городе Ханкенди (также Степанакерт — прим. «ВМ»), который окружен войсками Азербайджана. В этом населенном пункте в основном живут армяне, и азербайджанских солдат они побаиваются. Миротворцы же дают возможность бежавшим людям вернуться, вселяют уверенность, — поясняет Марков.

Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

При этом важно, что граждан защищают именно российские миротворцы. По мнению политолога, это выгодно самой Москве, так как ее влияние в Закавказье растет, позволяя сделать «геополитической подъем», а не оставаться на «спуске».

— Это значит, что Россию будут атаковать меньше в других местах, ведь, как правило, нападают те, кто находится на этом спуске, — утверждает эксперт.

Он выразил уверенность, что образ российского солдата-миротворца — один из лучших в мире. Этот служивый действительно защищает людей, и они об этом знают.

— К российскому солдату как к наследнику советской армии положительное отношение и у Азербайджана, и у Армении, — добавил Марков.

Напомним, в ночь на 10 ноября Ереван заявил о подписании с Москвой и Баку договора о прекращении войны в Карабахе. В трехстороннем заявлении прописан ряд условий, включая размещение почти двух тысяч российских миротворцев и нескольких десятков единиц техники на линии соприкосновения в спорном регионе.

Заключенное соглашение стало четвертым по счету — три предыдущих разрывались из-за того, что конфликтующие стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия. В результате огонь возобновлялся.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На вопрос корреспондента «ВМ», выдержит ли четвертый договор проверку временем, политолог Марков ответил, что в этот раз «ситуация совсем другая», тогда как три предыдущих соглашения, по сути, были фиктивными.

Говоря о текущем статусе Карабаха, эксперт выразил мнение, что он рассматривается как автономия от России, но «никто не ставит под сомнение, что Арцах является частью Азербайджана».

Хроника переброски российских миротворцев в Карабах

По состоянию на утро 11 ноября 20 самолетов Ил-76 прибыли в Армению и доставили 400 военнослужащих 15-й миротворческой бригады из 1960 человек, которых планируют разместить в Нагорном Карабахе. Солдаты обеспечены бронетехникой (БТР) и материальными средствами. На месте находится командование.

Вскоре миротворцы выдвинулись в район операции в спорном регионе.

Читайте также: «Никакой базы нет»: зачем России сделка по Карабаху