«Никакой базы нет»: зачем России сделка по Карабаху

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На сайте Кремля опубликован текст трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана, знаменующего перемирие и окончание карабахской войны. Согласно ему, в частности, прекращаются боевые действия, в Карабах вводятся российские миротворцы, Азербайджану возвращаются оставшиеся районы, все военные остаются на своих позициях, армяне получают коридор через Лачин в сторону Армении.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что соглашение стало возможным благодаря военным успехам Азербайджана, а Россия укрепила свое влияние в регионе.

— Это военная победа Азербайджана. Здесь нет никаких сомнений. (Премьера Армении Никол — прим. «ВМ») Пашинян сказал, что подписал соглашение на условиях капитуляции под давлением армянских военных. Политическое соглашение стало возможным благодаря военной победе Азербайджана и взятию Шуши. Российские миротворцы входят в регион, чтобы выполнить условия соглашения. Армения передает территории Азербайджану, никакого политического статуса Нагорного Карабаха нет. Лишь культурная автономия, что Баку изначально и предлагал. Отныне не будет боевых действий, и для всех это благо, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Выигрыш России состоит в том, что она своим нейтралитетом гарантировала себе лидирующие позиции в Закавказье.

— Россия своей равноудаленной позицией в отношении всех участников обеспечила себе политические возможности посредника и миротворца. Россия не уходит с южного Кавказа. Миротворцы — важный фактор геополитического влияния в регионе. Россия усиливает свои позиции. Запада там и не было, — подчеркнул Коротченко.

Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Он обратил внимание, что не нужно путать присутствие российских миротворцев в Карабахе с военной базой: «Никакой базы нет. Это не более, чем миротворческий формат. Миротворцы будут обеспечить работу транспортных магистралей, коридоров из Армении в Карабах и Азербайджана в Нахичевань».

Военный эксперт полагает, что политическую судьбу Пашиняна решит армянский народ в ближайшее время.

— Уход Пашиняна — вопрос времени. Соросовская Армения уходит в прошлое, — добавил он.

Официальная Москва считает, что в Карабахе проигравших нет.

— Это победа народов двух стран — и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война. Для того, чтобы война остановилась и чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий, —сказал Песков.

Самое главное достижение соглашения — то, что остановились боевые действия, подчеркнул Песков, особо обратив внимание на пункт о возврате беженцев.

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