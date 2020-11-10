Песков назвал прекращение войны в Карабахе победой Армении и Азербайджана

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Заключение договора о прекращении войны в Карабахе — это победа и Армении, и Азербайджана. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война, — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что для полной остановки боевых действий и поддержания мира в спорный регион направлены российские миротворцы.

Помимо прочего, Песков выразил уверенность, что комплексный план действий по Карабаху гарантирует прекращение огня, причем в долгосрочной перспективе.

Особое внимание пресс-секретарь Владимира Путина призвал обратить на седьмой пункт трехстороннего заявления по Карабаху. Там идет речь о необходимости возвращения беженцев на родину.

Также Песков отметил старания премьер-министра Армении Никола Пашиняна объяснить свои соотечественникам, почему договоренности о перемирии были необходимы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее премьер Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

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