Протесты в Армении и российские миротворцы: Главные события по Карабаху после перемирия

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В течение многих недель Армения и Азербайджан вели боевые действия за Нагорный Карабах, все предыдущие попытки договориться о мире раз за разом терпели крах. Однако в ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван заключили соглашение о прекращении войны за спорный регион. О главных событиях после подписания новых договоренностей — в материале «Вечерней Москвы».

Договор о полном прекращении огня в Карабахе — ключевые положения:

С полуночи 10 ноября стороны-участницы договора обязуются не применять оружие ни в каких целях. Конфликтующие должны произвести обмен удерживаемыми лицами и телами убитых — для этого в Карабахе откроют все транспортные узлы.

В рамках соглашения Азербайджан получает контроль над четырьмя районами, в том числе над территориями, которые на данный момент принадлежат Армении: до 20 ноября Баку отойдут Агдамский и Газахский районы, до 15 ноября — Кельбаджарский район, до 1 декабря — Лачинский. При этом Лачинский коридор останется подконтролен Еревану, чтобы тот мог иметь связь с Карабахом.

Также Азербайджан сохранит захваченные в боях позиции, включая город Шуши, который находится в десяти километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Беженцы должны вернуться на свои территории. Этот процесс проконтролирует Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

В самом Карабахе на линии соприкосновения будет развернут российский миротворческий контингент — несколько военно-транспортных самолетов с личным составом и техникой уже вылетели в регион. По периметру будут сооружены наблюдательные посты. Как уточнил президент Азербайджана Ильхам Алиев, к российским миротворцам присоединятся турецкие формирования. Силы обеих стран проведут в Карабахе пять лет, если Баку или Ереван не нарушат перемирие в течение шести месяцев.

Реакция Москвы, Еревана и Баку на договор о мире — от нейтралитета до ликования

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что новое трехстороннее соглашение позволит решить конфликт в долгосрочной перспективе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заключенные договоренности — ни победа, ни поражение, но лучший выход из ситуации. Само решение о договоре далось главе армянского кабмина «очень тяжело».

В свою очередь Алиев анонсировал переход от военного решения проблемы к политическому, что, по его мнению, означает и «капитуляцию Армении». Азербайджанский лидер подчеркнул, что договор ставит точку в конфронтации вокруг спорной территории.

Что происходило в следующие часы после подписания договора о мире

Ночь после заключения соглашения выдалась бурной на события в основном для Армении. В частности, премьер Пашинян объяснил соотечественникам свое решение пойти на этот договор. В соцсетях он записал обращение, в котором сказал, что военный ресурс исчерпан, но это еще не конец — «мы победим», уверен председатель правительства.

Однако призывы к единению подействовали далеко не на всех — улицы Еревана заполонили толпы недовольных местных жителей. Взбешенные решениями властей по Карабаху, они разгромили несколько правительственных зданий и даже избили спикера парламента Арарата Мирзояна, требуя отказаться от подписанного договора и настаивая на отставке Пашиняна. На утро последний обнаружит, что его резиденцию ограбили.

Из Азербайджана тем временем новостей не поступало вовсе, но известно, что ночью в стране прошли массовые гуляния: граждане ликовали по случаю «победы» в карабахском противостоянии. Примечательно, что в республике действуют коронавирусные ограничения, запрещающие массовые мероприятия и ночную активность, однако представители закона не задерживали радостных азербайджанцев.

В НКР обстановку оценили практически как плачевную. Как считает секретарь Совета безопасности республики Самвел Бабаян, условия перемирия сродни национальной катастрофе. Однако президент НКР Араик Арутюнян отметил, что дал свое согласие положить конец войне. В противном случае есть риск полностью потерять Арцах, признался глава государства.

Российские миротворцы летят в Карабах, а Турция поздравляет Азербайджан

С раннего утра вторника и до сих пор самолеты Ил-76 перевозят миротворческий контингент в зону конфликта. К настоящему моменту в Карабах улетели уже десять бортов.

Помимо этого, о перемирии высказался министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он порадовался за «азербайджанских братьях» и поздравил их с «победой в боях и за столом переговоров». О Ереване глава турецкого МИД не сказал ни слова.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

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