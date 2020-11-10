Президент Армении проведет экстренные консультации по вопросу Карабаха

Фото: Официальный сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян инициирует экстренные политические консультации в связи с заявлением Еревана, Баку и Москвы о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении на сайте политика.

По мнению армянского лидера, судьба спорного региона должна решаться на базе широкого консенсуса.

Как признается Саркисян, о трехстороннем соглашении, предполагающем полное прекращение огня в Карабахе, он узнал из прессы.

— Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах, — подчеркнул политик.

Он уточнил, что инициируемые им консультации будут направлены на скорейшее согласование решения, которое сможет соответствовать «нашей повестке дня по защите национальных интересов».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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