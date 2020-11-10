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Алиев принес извинения Путину за инцидент с российским вертолетом Ми-24
Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией со сбитым российским вертолетом/ Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Алиев принес извинения Путину за инцидент с российским вертолетом Ми-24

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона. Об этом сообщила пресс-служба Алиева во вторник, 10 ноября.

— Десятого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией со сбитым вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы. Президент Ильхам Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении, — сказано в сообщении.

Также Алиев попросил передать соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту. Он заявил о готовности выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего.

Кроме того, азербайджанский лидер проинформировал Путина о возбуждении уголовного дела по данному факту, ведется расследование.

Президент РФ поблагодарил азербайджанского за телефонный звонок и отметил недопустимость подобного рода инцидентов. Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит около 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Читайте также: Армения собирается представить к госнаградам погибших российских пилотов Ми-24

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