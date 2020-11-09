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Минобороны РФ подтвердило гибель двух человек при крушении вертолета в Армении
Фото: mil.ru / Минобороны РФ

Минобороны РФ подтвердило гибель двух человек при крушении вертолета в Армении

Вероника Кузьминова

Происшествия

Два человека погибли при крушении российского вертолета на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Самолет упал около 17:30 рядом с населенным пунктом Ерасх. Выжил третий член экипажа, его эвакуировали с травмами средней тяжести. По данным министерства, Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

— В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении, — сообщили в Минобороны РФ.

Командование 102-й военной базы России начало разбирательство, чтобы установить стрелявших.

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вертолет Ми-24АзербайджанАрмения
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