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Армения собирается представить к госнаградам погибших российских пилотов Ми-24
Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Армения собирается представить к госнаградам погибших российских пилотов Ми-24

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Армения готова представить к государственным наградам погибших членов экипажа российского вертолета, который был сбит на территории страны. Об этом заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

Она заявила, что армянская сторона выражает соболезнования России в связи с гибелью пилотов.

— Российские пилоты, к сожалению, погибли. При согласии Министерства обороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Армении, — написала Степанян в Facebook-аккаунте.

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Опубликовано Shushan Stepanyan Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит около 17:30 рядом с населенным пунктом Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

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