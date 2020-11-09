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Минобороны РФ: Ми-24 сбили вне зоны конфликта в Нагорном Карабахе
Российский вертолет Ми-24 был сбит вне зоны боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 9 ноября.
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