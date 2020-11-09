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Азербайджан официально признал, что сбил российский вертолет
Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Азербайджан официально признал, что сбил российский вертолет

Вероника Кузьминова

Происшествия

Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики в понедельник, 9 ноября, сделал официальное заявление.

Там уточнили, что российский вертолет находился близко к армяно-азербайджанской государственной границе. При этом полет происходил на малой высоте и вне зоны радарного обслуживания ПВО.

— В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение, — говорится на сайте МИД Азербайджана.

Азербайджан официально признал, что сбил российский вертолетФото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

В своем заявлении азербайджанская сторона принесла извинения России «в связи с данным трагическим инцидентом». В МИД добавили, что инцидент носит случайный характер, а действия азербайджанской стороны не были направлены против РФ. Власти республики готовы выплатить компенсации.

Вертолет был сбит около 17:30 рядом с населенным пунктом Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести.

Читайте также: Минобороны РФ: Ми-24 сбили вне зоны конфликта в Нагорном Карабахе

РоссияАзербайджанАрмения
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