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Премьер-министра Армении ограбили «во имя родины»
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министра Армении ограбили «во имя родины»

Ростислав Зубков

В мире

Участники ночных погромов в Армении обокрали резиденцию премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом он сообщил во вторник утром, 10 ноября, обнаружив пропажу имущества.

— В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, «во имя родины», — прокомментировал политик ограбление на своей странице в Facebook.

Отметим, что в ночь на вторник Ереван захлестнули демонстрации. Это произошло после заявления Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Разъяренные протестующие разгромили несколько правительственных зданий, в том числе парламент, а также избили местного законодателя.

Ранее глава армянского кабмина заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

Читайте также: Пашинян уточнил свое местоположение после заявления о прекращении войны в Карабахе

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